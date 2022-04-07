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Spor

UEFA'dan kulüplere yüzde 70'lik harcama limiti

UEFA; kulüp gelirinin en fazla yüzde 70'inin maaşlar, futbolcu transferleri ve menajer ücretleri için yapılan harcamalarda kullanılabileceğini açıkladı.

AA7 Nisan 2022 Perşembe 16:40 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 16:40
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, UEFA İcra Komitesi bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki toplantısında yeni UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Düzenlemelerini onayladı.

Açıklamada, "Yapılan düzenlemeyle maaşlar, transferler ve menajer ücretleri için yapılan harcamalar kulüp gelirinin %70'i ile sınırlandırıyor." bilgisi verildi.

Düzenlemelerin, 2010 yılında uygulamaya konmalarından bu yana, UEFA'nın finans düzenlemelerinde yapılan ilk büyük reform olduğu duyuruldu.

Açıklamada, "Yeni düzenlemelerdeki en büyük yenilik, oyuncu ücretleri ve transfer maliyetleri ile ilgili olarak daha iyi maliyet kontrolü getirmek için bir kadro maliyeti kuralının getirilmesi olacak." ifadesi kullanıldı.

Yeni düzenlemeler Haziran 2022'de yürürlüğe gireceği, kulüplerin uyum sağlamaları için de düzenlemenin üç yıl içinde kademeli olarak uygulanacağı duyuruldu.

  • UEFA
  • UEFA İcra Komitesi
  • UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Düzenlemeleri

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