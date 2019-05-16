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UEFA'dan Manchester City'e şok! Men cezası kapıya dayandı

Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Manchester City için UEFA'dan açıklama geldi

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UEFA, Manchester City'nin Finansal Fair Play ihlali nedeniyle UEFA Mali Kontrol Kurumu'na sevk edildiğini açıkladı.

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir

NEW YORK TIMES BÖYLE DUYURMUŞTU

Manchester City, Avrupa futbolunun finansal düzenleyicileri tarafından sıkı soruşturma altına alındı. Bu soruşturma sonucunda Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nden ihracının söz konusu olduğu belirtildi.

İngiliz futbol otoriteleriyle birlikte hareket eden UEFA yetkililerinin, aylardır süren Manchester City soruşturmaları ve ortaya çıkan son belgeler ışığında hareket ettikleri belirtildi. İki hafta önce İsviçre'nin Nyon kentinde toplanan UEFA Finansal Kontrol Kurulu üyeleri ve özel hesap uzmanlarının bir analiz yaptığı ve kulübün UEFA kurallarını bilerek çiğnediği şüphesini güçlü bir şekilde taşıdıkları kaydedildi.

Toplantıyı yöneten ve UEFA Finansal Kontrol Kurulu'nun başında yer alan Belçika eski başbakanı Yves Leterme'nin son sözü bu hafta içerisinde söyleyeceği ifade edildi.

MANCHESTER CITY EN AZ 1 YIL MEN EDİLECEK!

Kurul toplantısı sonrası New York Times'ın kurul üyelerinden aldığı bilgiye göre; Manchester City en az 1 sezon UEFA'dan men edilecek! Ceza ile ilgili bilinmezliğin ise hangi sezona ilişkin verileceği yönünde olduğu kaydedildi. Şampiyonlar Ligi'nde kulüplere verilecek hakların haziran ayında belli olacağı ve bu nedenle cezanın 2020/21 sezonunda başlayabileceği ifade edildi.

Manchester City sahiplerinin ve idarecilerinin alınabilecek bu karardan haberdar olduğu ve güçlü bir hukuk heyetiyle olası cezaya itiraza hazırlandıkları bilgisi verildi. City'nin ilk itirazı UEFA'ya, ikinci itirazı ise CAS'a yapacağı kaydedildi.

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