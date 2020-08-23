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Spor

UEFA'dan Medipol Başakşehir ve Okan Buruk'a uyarı

UEFA, Kopenhag - Medipol Başakşehir maçının geç başlamasına neden oldukları gerekçesiyle turuncu mavili kulübe ve Teknik Direktör Okan Buruk'a uyarı cezası verdi.

AA23 Ağustos 2020 Pazar 15:32 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 15:32
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UEFA, Medipol Başakşehir'e ve teknik direktörü Okan Buruk'a 5 Ağustos'ta Kopenhag'a karşı oynadıkları maçta, karşılaşmanın geç başlamasından sorumlu oldukları gerekçesiyle uyarı cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, turuncu-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Danimarka'da Kopenhag ile oynadıkları karşılaşma geç başladı.

Gecikmenin sorumlusu olarak belirlenen Medipol Başakşehir ve Okan Buruk'a uyarı cezası verildi.

Medipol Başakşehir, İstanbul'da 1-0 yendiği Kopenhag'a 5 Ağustos'ta deplasmanda 3-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etmişti.

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