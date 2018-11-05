UEFA'dan Palabıyık ve Meler'e görev FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda Vidi - PAOK karşılaşmasını, Halil Umut Meler ise Juventus ile Manchester United arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi H Grubumaçını yönetecek.