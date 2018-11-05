UEFA'dan Palabıyık ve Meler'e görev
FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda Vidi - PAOK karşılaşmasını, Halil Umut Meler ise Juventus ile Manchester United arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi H Grubumaçını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasında, Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Ferencvaros Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak olan Vidi - PAOK karşılaşmasında UEFA tarafından görevlendirilen Palabıyık'ın yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan'ın yapacağı belirtildi.
İbrahim Çağlar Uyarcan'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Alper Ulusoy ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun ise ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacağı kaydedildi.
İtalya'nın Torino şehrindeki Juventus Spor Kompleksi'nde TSİ 18.00'de başlayacak Juventus - Manchester United müsabakasında UEFA tarafından görevlendirilen Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını, Abdullah Bora Özkara ve Kemal Elmas'ın yapacağı kaydedildi.
Müsabakanın dördüncü hakeminin ise İtalya Futbol Federasyonundan Davide Ghersini'nin olacağı aktarıldı.
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