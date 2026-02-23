İSTANBUL 10°C / 6°C
Spor

UEFA'dan Prestianni kararı: Vinicius olayı sonrası men edildi

Benfica-Real Madrid maçında Vinicius Junior ile yaşadığı tartışma sonrası hakkında ırkçılık soruşturması başlatılan genç futbolcuya geçici men verildi.

23 Şubat 2026 Pazartesi 18:08
UEFA'dan Prestianni kararı: Vinicius olayı sonrası men edildi
UEFA, Benfica'nın Arjantinli futbolcusu Gianluca Prestianni'ye, Vinicius Junior'a "ayrımcı" hareketi nedeniyle bir maç ceza verdi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nden (UEFA) yapılan açıklamada, Prestianni'nin, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk ayağındaki Real Madrid maçında rakip takım oyuncusuna "ayrımcı" davranışta bulunduğu gerekçesiyle, bu cezaya çarptırıldığı belirtildi.

20 yaşındaki Arjantinli oyuncu, 25 Şubat Çarşamba günü oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk ayağında oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vinicius Junior, golün ardından kendisine ırkçı davranışlarda bulunulduğu iddiasıyla saha kenarına gelmişti.

Brezilyalı yıldız, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin kendisine yönelik ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etmiş bu nedenle oyun bir süre durmuştu.

Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Benfica'yı Vinicius Junior'ın 50. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmişti.

