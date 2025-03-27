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Spor

UEFA'dan Real Madrid'li oyunculara soruşturma

Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi müsabakasının ardından UEFA, Real forması giyen 4 futbolcu hakkında rakip takımın taraftarlarına yönelik hareketleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Haber Merkezi27 Mart 2025 Perşembe 18:59 - Güncelleme:
UEFA'dan Real Madrid'li oyunculara soruşturma
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanan maçın yankıları devam ediyor.

Atletico Madrid, söz konusu maçta Real Madrid'den; Antonio Rüdiger, Dani Ceballos, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior'un taraftarları tahrik ettiğini belirterek UEFA'ya şikayette bulunmuş ve Real Madrid'in yıldızlarıyla ilgili videoları UEFA'ya iletmişti.

UEFA'dan konuyla ilgili araştırma geldi. UEFA'dan yapılan açıklamada, Real Madrid'in dört yıldızı hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

NELER OLMUŞTU?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki eşleşme gündem yaratmıştı. Real Madrid, sahasında Atletico Madrid'i 2-1 yenmiş, rövanşta ise Atletico Madrid rakibini 1-0 yenerek maçı önce uzatmalara ardından penaltılara taşımıştı.

Real Madrid, penaltılarda Atletico Madrid'i yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmişti. Atletico Madrid'de Julian Alvarez'in penaltısının çift dokunuş nedeniyle iptal olması ise İspanya'da gündem olmuştu.

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