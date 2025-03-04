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Spor

UEFA'dan Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri ceza

Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçının ardından hakem Tobias Stieler ve Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti'yi hedef aldığı açıklamaları nedeniyle 20 bin avro para cezasına çarptırıldı.

AKŞAM4 Mart 2025 Salı 13:13 - Güncelleme:
UEFA'dan Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri ceza
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Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçının ardından hakem Tobias Stieler ve Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti'yi hedef alan açıklamaları nedeniyle UEFA tarafından 20 bin avro para cezasına çarptırıldı. Football-Italia'nın haberine göre, UEFA ayrıca takımın uygunsuz davranışları nedeniyle 11 bin avro ek ceza verdi.

Ranieri, Stieler'in Bryan Cristante'ye verdiği iki sarı kart ve genel yönetimi nedeniyle sert tepki göstermiş, hakemin taraflı olduğunu öne sürmüştü. Ayrıca, Rosetti'nin bu maça Stieler'i atamasını da eleştirerek, hakemin yönettiği 22 maçta deplasman takımlarının yalnızca 9 beraberlik alabildiğine dikkat çekmişti.

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