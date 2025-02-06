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Spor

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için yeni karar

İngiliz basını, UEFA'nın artan maç takvimi nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki 15'er dakikalık uzatma periyodunu kaldırma kararı alabileceğini öne sürdü.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 20:57 - Güncelleme:
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için yeni karar
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UEFA, Şampiyonlar Ligi maçları için değişikliğe imza atabilir.

Guardian'da yer alan habere göre, UEFA, Şampiyonlar Ligi maçlarında uzatmaların kaldırılmasını ve doğrudan penaltı atışlarına geçilmesini değerlendiriyor. Ancak söz konusu değişikliğin mevcut maçlarla ilgili 2027 yılına kadar devam eden yayın anlaşmaları nedeniyle uygulanmasının zor olduğu kaydedildi.

Yoğun maç takviminden şikayetçi olan bazı oyuncu sendikalarının, UEFA'nın uzatmaları kaldırma fikrine sıcak baktıkları ve destek verdikleri kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan UEFA ise şu anda değerlendirmenin gayri resmi yapıldığını ve ortada henüz resmi bir teklif olmadığını duyurdu.

UEFA, son olarak 2021 yılında deplasman kuralını kaldırmıştı.

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