UEFA'dan Selçuk İnan paylaşımı: ''Sihirbaz!''
UEFA'nın Almanca yayın yapan resmi Twitter hesabı, Selçuk İnan'ın son idmanda çekilen fotoğrafını paylaşarak 'sihirbaz' göndermesi yaptı.
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Kritik mücadele öncesinde UEFA'nın Twitter'daki Almanya edisyonu, Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Selçuk İnan'la ilgili bir paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılı ekibin Santiago Bernabéu'da gerçekleştirdiği son idmanda Selçuk İnan'ın topla çalıştığı bölüme ait bir kare yayınlayan UEFA, başarılı futbolcu için 'sihirbaz' göndermesi yaptı.
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