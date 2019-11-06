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UEFA'dan Selçuk İnan paylaşımı: ''Sihirbaz!''

UEFA'nın Almanca yayın yapan resmi Twitter hesabı, Selçuk İnan'ın son idmanda çekilen fotoğrafını paylaşarak 'sihirbaz' göndermesi yaptı.

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında bu akşam İspanyol devi Real Madrid ile karşılaşacak

Kritik mücadele öncesinde UEFA'nın Twitter'daki Almanya edisyonu, Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Selçuk İnan'la ilgili bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı ekibin Santiago Bernabéu'da gerçekleştirdiği son idmanda Selçuk İnan'ın topla çalıştığı bölüme ait bir kare yayınlayan UEFA, başarılı futbolcu için 'sihirbaz' göndermesi yaptı.

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

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