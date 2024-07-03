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Spor

UEFA'dan skandal karar! Merih Demiral hakkında soruşturma başlatıldı

UEFA, Avusturya maçında attığı golden sonra 'Bozkurt' işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı. İşte detaylar...

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 12:15 - Güncelleme:
UEFA'dan skandal karar! Merih Demiral hakkında soruşturma başlatıldı
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UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açtı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Avusturya ile Türkiye arasında, 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır." denildi.

Turnuvada çeyrek finale yükselen milli takımın Avusturya karşısında iki golünü de kaydeden Merih Demiral, bozkurt işareti yapmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA'nın Avusturya maçında attığı golden sonra 'Bozkurt' işareti yaptığı için hakkında soruşturma başlattığı milli yıldız Merih Demiral'a attığı tweet ile destek oldu.

İşte o paylaşım:

Milli futbolcu Merih Demiral'dan soruşturma sonrası ilk paylaşım:

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