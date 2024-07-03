UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açtı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Avusturya ile Türkiye arasında, 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır." denildi.

Turnuvada çeyrek finale yükselen milli takımın Avusturya karşısında iki golünü de kaydeden Merih Demiral, bozkurt işareti yapmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA'nın Avusturya maçında attığı golden sonra 'Bozkurt' işareti yaptığı için hakkında soruşturma başlattığı milli yıldız Merih Demiral'a attığı tweet ile destek oldu.

İşte o paylaşım:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA'nın Avusturya maçında attığı golden sonra 'Bozkurt' işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral hakkında soruşturma başlattığını duyurmasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu https://t.co/p6srG9GWNE — Star Gazetesi ���� (@stargazete) July 3, 2024

Milli futbolcu Merih Demiral'dan soruşturma sonrası ilk paylaşım:

