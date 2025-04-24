UEFA, futbolun kurallarında köklü bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Kurum içindeki kaynaklara göre eleme aşamalarında uzatma süresinin kaldırılması gündeme geldi.

Dış basında yer alan haberde; Yeni düzenlemeyle birlikte, normal süresi berabere biten maçlar doğrudan penaltı atışlarına gidebilir. Bu öneriyle birlikte hem oyuncuların fiziksel yükünün azaltılması hem de maçların heyecan seviyesinin artırılması hedefleniyor.