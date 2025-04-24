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Spor

UEFA'dan sürpriz hamle! Uzatma dakikaları kalkabilir

UEFA radikal bir karar almaya hazırlanıyor. Buna göre kurumun, eleme maçlarında uzatma dakikalarının kaldırılmasını düşündüğü belirtildi.

Akşam24 Nisan 2025 Perşembe 08:14 - Güncelleme:
UEFA'dan sürpriz hamle! Uzatma dakikaları kalkabilir
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UEFA, futbolun kurallarında köklü bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Kurum içindeki kaynaklara göre eleme aşamalarında uzatma süresinin kaldırılması gündeme geldi.

Dış basında yer alan haberde; Yeni düzenlemeyle birlikte, normal süresi berabere biten maçlar doğrudan penaltı atışlarına gidebilir. Bu öneriyle birlikte hem oyuncuların fiziksel yükünün azaltılması hem de maçların heyecan seviyesinin artırılması hedefleniyor.

UEFA henüz resmi onayı vermemiş olsa da, bu değişiklik gerçekleşirse özellikle Şampiyonlar Ligi gibi büyük turnuvaların stratejik yapısı tamamen değişebilir.

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