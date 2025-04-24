UEFA henüz resmi onayı vermemiş olsa da, bu değişiklik gerçekleşirse özellikle Şampiyonlar Ligi gibi büyük turnuvaların stratejik yapısı tamamen değişebilir.
UEFA, futbolun kurallarında köklü bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Kurum içindeki kaynaklara göre eleme aşamalarında uzatma süresinin kaldırılması gündeme geldi.
Dış basında yer alan haberde; Yeni düzenlemeyle birlikte, normal süresi berabere biten maçlar doğrudan penaltı atışlarına gidebilir. Bu öneriyle birlikte hem oyuncuların fiziksel yükünün azaltılması hem de maçların heyecan seviyesinin artırılması hedefleniyor.
UEFA henüz resmi onayı vermemiş olsa da, bu değişiklik gerçekleşirse özellikle Şampiyonlar Ligi gibi büyük turnuvaların stratejik yapısı tamamen değişebilir.