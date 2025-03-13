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Spor

UEFA'dan tartışmalı penaltı için açıklama

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan maçta gündem olan Julian Alvarez'in penaltısıyla ilgili açıklamada bulundu.

Haber Merkezi13 Mart 2025 Perşembe 17:55 - Güncelleme:
UEFA'dan tartışmalı penaltı için açıklama
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UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid - Real Madrid maçının ardından bir açıklama yaptı.

UEFA, Julian Alvarez'in iptal edilen penaltısı nedeniyle Atletico Madrid'in maçın ardından başvuru yaptığını duyurdu.

UEFA'nın açıklamasında, Alvarez'in penaltıdan önce destek ayağıyla topa temas ettiği kaydedildi.

Yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Atletico Madrid, UEFA'ya başvurarak, Julian Álvarez'in dün Real Madrid'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçının sonunda Penaltı noktasından yaptığı vuruşun iptal edilmesine yol açan olayla ilgili açıklama talep etti.

Temas minimal olsa da, oyuncu topa vurmadan önce destek ayağıyla temas etti. Mevcut kurala göre (Futbol Oyun Kuralları, Kural 14.1), VAR hakemi uyararak golün iptal edilmesi gerektiğini bildirmek zorundaydı.

UEFA, FIFA ve IFAB ile görüşmelere başlayarak, çift dokunuşun açıkça kasıtsız olduğu durumlarda kuralın gözden geçirilmesi gerekip gerekmediğini değerlendirecek."

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