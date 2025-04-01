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Spor

UEFA'dan Trabzonspor taraftarı için paylaşım

UEFA, Gençlik Ligi'nde Trabzonspor ile Inter arasında oynanan maçta bordo mavili taraftarların seyirci rekoru kırmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

AA1 Nisan 2025 Salı 20:45 - Güncelleme:
UEFA'dan Trabzonspor taraftarı için paylaşım
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UEFA, Trabzonspor'un Gençlik Ligi çeyrek finalinde İtalya temsilcisi Inter'i 1-0 yendiği maçta taraftar rekoru kırılmasıyla ilgili "İnanılmaz destek" paylaşımı yaptı.

UEFA'dan yapılan paylaşımda, "Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 40.368 kişilik UEFA Gençlik Ligi rekoru kıran taraftar. İnanılmaz destek." ifadeleri yer aldı.

UEFA, "Elit kulüp turnuvalarına giden yolda önemli bir adım olan bir organizasyonu bu kadar çok taraftarın desteklediğini görmek harika! Trabzonspor ilk kez UEFA Gençlik Ligi yarı finaline yükseldi." paylaşımını yaptı.

Önceki rekor ise 32 bin 510 taraftar ile 2017-2018 sezonunda Krasnodar-Real Madrid play-off müsabakasına aitti.

UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor, konuk ettiği İtalya temsilcisi Inter'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Trabzonspor yarı finalde 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinde Avusturya ekibi Salzburg ile karşılaşacak.

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