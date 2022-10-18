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Spor

UEFA'dan Türk bayrağının yakılmasına komik ceza!

UEFA, Medipol Başakşehir'in deplasmanda oynadığı Antwerp maçında, tribünlerde Türk bayrağı yakılması nedeniyle ev sahibi kulübe 10 bin avro para cezası verdi.

AA18 Ekim 2022 Salı 16:10 - Güncelleme:
UEFA'dan Türk bayrağının yakılmasına komik ceza!
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UEFA, Royal Antwerp'in Medipol Başakşehir'i konuk ettiği Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında, taraftarının Türk bayrağı yakması nedeniyle ev sahibi takıma 10 bin avro para cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 25 Ağustos'ta oynanan ve Medipol Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmaya ilişkin Türk temsilcisinin başvurusuyla açılan disiplin soruşturmasının sonuçlandığı belirtildi.

Yapılan eylemin saldırganlık içeren tahrik edici mesaj içermesi ve Royal Antwerp'in yeterli güvenlik önlemi almaması gerekçeleriyle, Belçika temsilcisine 10 bin avro para cezası verildi.

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