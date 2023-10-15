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Spor

UEFA'dan Türk hakemlere görev

FIFA kokartlı Türk hakemler Abdulkaddir Bitigen ve Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçları için görevlendirildi.

AA15 Ekim 2023 Pazar 19:20 - Güncelleme:
UEFA'dan Türk hakemlere görev
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Türk hakemler Abdulkadir Bitigen ile Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçlarında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, J Grubu'nda yarın oynanacak İzlanda-Lihtenştayn maçını Bitigen, Bosna Hersek-Portekiz müsabakasını ise Meler yönetecek.

İzlanda'nın Lihtenştayn'ı ağırlayacağı mücadelede Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Emin Tuğral üstlenecek. Karşılaşmada Bahattin Şimşek dördüncü hakem, Hakan Ceylan ise AVAR olarak görev alacak.

Bosna Hersek'in sahasında Portekiz ile oynayacağı maçta Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Müsabakada dördüncü hakem Arda Kardeşler, AVAR ise Alper Ulusoy olacak.

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