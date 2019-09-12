UEFA'dan yeni turnuva hazırlığı
Avrupa futbolunun patronu UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yanına yeni bir kulüp turnuvası eklemek için hareket geçti.
UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin ardından yeni bir turnuvayı düzenlemeye hazırlanıyor. Alman basınından Bild'in haberine göre; ismi "Konferanslar Ligi" olacağı belirtilen turnuva 3 sezon sürecek. Kupanın 2021 başlayacağı ve 2024'te son kez oynanacağı ifade edildi. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile benzer formata sahip olacak turnuvada 32 takımın 4'erli 8 grupta mücadele edeceği kaydedildi. Turnuvada şampiyon olan takımın ise ertesi sezon UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılım hakkı kazanacağı bildirildi.
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