UEFA'dan yeni turnuva hazırlığı

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin ardından yeni bir turnuvayı düzenlemeye hazırlanıyor. Alman basınından Bild'in haberine göre; ismi "Konferanslar Ligi" olacağı belirtilen turnuva 3 sezon sürecek. Kupanın 2021 başlayacağı ve 2024'te son kez oynanacağı ifade edildi. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile benzer formata sahip olacak turnuvada 32 takımın 4'erli 8 grupta mücadele edeceği kaydedildi. Turnuvada şampiyon olan takımın ise ertesi sezon UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılım hakkı kazanacağı bildirildi.