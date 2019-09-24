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UEFA'dan yeni turnuva hazırlığı! Toplamda 3 sezon sürecek

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin yanına Konferans Ligi adı altında yeni bir Avrupa kupası organizasyonu geliyor.

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UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin yanına yeni bir organizasyon ekliyor. Konferans Ligi adında gerçekleşecek UEFA'nın yeni organizasyonu onaylandı. UEFA Konferans Ligi, 2021/2022 yılında başlayacak ve toplamda 3 sezon sürecek.

Geçtiğimiz aylarda sıkça adından söz ettiren UEFA Konferans Ligi için ilk resmi adım atıldı. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin yanına yeni bir organizasyon eklemek isteyen UEFA, Konferans Ligi için onay aldı.

3 SEZON SÜRECEK

UEFA tarafından 2021/2022 sezonunda başlayacak olan UEFA Konferans Ligi toplamda 3 sezon sürecek ve 2024 yılında sona erecek. UEFA Konferans Ligi şampiyonu bir sezon sonra doğrudan Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATINDA OLACAK

UEFA Konferans Ligi'nin formatı ise büyük merak kousuydu. Konferans Ligi'nin formatının Şampiyonlar Ligi gibi olacağı ve 32 takımdan 8 grubun oluşacağı belirtildi. 

(Futbol Arena)

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