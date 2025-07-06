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Spor

UEFA'dan Zorbay Küçük'e görev

FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda Drita ile Differdange arasında oynanacak maçta düdük çalacak.

AA6 Temmuz 2025 Pazar 18:19 - Güncelleme:
UEFA'dan Zorbay Küçük'e görev
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FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, Kosova temsilcisi Drita ile Lüksemburg'un Differdange takımı arasında 8 Temmuz Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kosova'nın başkenti Priştine'de bulunan Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Furkan Ürün yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak. Karşılaşmada Onur Özütoprak VAR, Erkan Engin de AVAR olarak görev alacak.

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