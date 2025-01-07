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  • UEFA'nın paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı! Tepkilerin ardından yeni paylaşım
Spor

UEFA'nın paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı! Tepkilerin ardından yeni paylaşım

UEFA Avrupa Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan Yunus Akgün paylaşımı Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı. Tepkilere neden olan paylaşımın ardından UEFA resmi hesabı Hatayspor karşısında 2 gol birden atan En Nesyri fotoğrafı paylaştı. İşte detaylar..

Haber Merkezi7 Ocak 2025 Salı 10:58 - Güncelleme:
UEFA'nın paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı! Tepkilerin ardından yeni paylaşım
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Süper Lig'de namağlup lider durumda bulunan ve 2. sırada da zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'nin ezeli rekabeti Avrupa'ya sıçramış durumda. İki temsilcimiz de bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura kalmak için son 2 maçlarını oynamayı bekliyor.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonuna ait resmi sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım ise Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

'YENİLGİSİZ' VURGUSU

Bu sezonun flaş isimlerinden biri olan ve aynı zamanda da Avrupa'da gol krallığında lider durumda bulunan Yunus Akgün'ün gol sevincinde kulağını arkaya doğru gösterdiği bir fotoğrafı paylaşan resmi hesap, açıklama kısmında da "Yenilmez ve Türkiye Süper Ligi'nin zirvesinde" ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım kısa sürede büyük yankı uyandırırken, Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

ARDINDAN EN-NESYRİ PAYLAŞIMI

UEFA Avrupa Ligi'nin resmi hesabı gelen tepkiler sonrası kısa sürede Hatayspor karşısında 2 gol birden atan En Nesyri fotoğrafı paylaştı.

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