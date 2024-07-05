Euro 2024 son 16 turunda Avusturya ağlarına 2 gol atarak turu getiren milli futbolcu Merih Demiral'ın gol sevinci olarak "Bozkurt" işareti yapması Avrupa'yı rahatsız etti.

Merih Demiral'ın yaptığı "Bozkurt" işareti, sonrası soruşturma başlatan UEFA, milli futbolcuya 2 maç men cezası verdiğini açıkladı. Alınan karar, Türkiye'de büyük yankı uyandırdı ve sosyal medyada UEFA'ya tepki yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları Merih Demiral için #MerihDemiralYalnızDeğildir etiketi açarak destek mesajlarını yazıyor.

İşte o destek mesajları;

* Ne Mutlu TÜRKÜM Diyene !

* Yarın sadece Hollanda ya karşı değil UEFA'ya karşı Almanya'ya karşı oynayacağız.

* Çifte standardınız batsın!

* Merih Demiral'ın verdiği rahatsızlıktan dolayı gurur duyuyoruz.

Star Gazetesi