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  • UEFA'nın skandal Merih Demiral kararı Türkiye'yi ayağa kaldırdı: #MerihDemiralYalnızDeğildir
Spor

UEFA'nın skandal Merih Demiral kararı Türkiye'yi ayağa kaldırdı: #MerihDemiralYalnızDeğildir

UEFA Disiplin Kurulu'nun EURO 2024 son 16 turunda oynanan Türkiye-Avusturya maçında yaptığı 'Bozkurt' işareti nedeniyle milli futbolcumuz Melih Demiral'a 2 müsabakadan men cezası vermesi büyük tepki çekti. Sosyal medyada #MerihDemiralYalnızDeğildir etiketiyle binlerce destek mesajı atılıyor.

Star Gazetesi5 Temmuz 2024 Cuma 14:50 - Güncelleme:
UEFA'nın skandal Merih Demiral kararı Türkiye'yi ayağa kaldırdı: #MerihDemiralYalnızDeğildir
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Euro 2024 son 16 turunda Avusturya ağlarına 2 gol atarak turu getiren milli futbolcu Merih Demiral'ın gol sevinci olarak "Bozkurt" işareti yapması Avrupa'yı rahatsız etti.

Merih Demiral'ın yaptığı "Bozkurt" işareti, sonrası soruşturma başlatan UEFA, milli futbolcuya 2 maç men cezası verdiğini açıkladı. Alınan karar, Türkiye'de büyük yankı uyandırdı ve sosyal medyada UEFA'ya tepki yağdı.

DEMİRAL'A BÜYÜK DESTEK

Sosyal medya kullanıcıları Merih Demiral için #MerihDemiralYalnızDeğildir etiketi açarak destek mesajlarını yazıyor.

İşte o destek mesajları;

* Ne Mutlu TÜRKÜM Diyene !

* Yarın sadece Hollanda ya karşı değil UEFA'ya karşı Almanya'ya karşı oynayacağız.

* Çifte standardınız batsın!

* Merih Demiral'ın verdiği rahatsızlıktan dolayı gurur duyuyoruz.

Star Gazetesi

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