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UEFA’ya Devler Ligi sunumu

TFF 1. Başkan Vekili Yardımcı başkanlığındaki heyet, 30 Mayıs’ta Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Olimpiyat Stadı ile ilgili olarak Londra’da bir sunum yaptı. Sunuma TFF yöneticisi Altıntop ile eski milli futbolcu Şanlı da katıldı.

  • Star Spor
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ŞAMPİYONLAR Ligi finalinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı görücüye çıkarıldı. TFF yetkilileri Londra’da “Spordaki Lideler Haftası” kapsamında yapılan toplantıda UEFA yetkililerine stat tanıtımı yaptı. Toplantıya TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Ümit ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve eski milli futbolcu Tuncay Şanlı katıldı. Stattaki değişiklikler ve final maçına yönelik düşünülen yeniliklerle ilgili video sunum yapıldı. Başkan Nihat Özdemir de video konferans yöntemi ile sunuma katılarak “Dev final için her şeyimiz hazır” dedi. Öte yandan UEFA’dan bir grup yetkili de dün Atatürk Olimpiyat Stadı’nda incelemelerde bulundu. İstanbul, 14 Ağustos’ta Vodafone Park’ta oynanan Süper Kupa finalinde tam not almıştı.

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