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Spor

UEFA'ya sürpriz başvuru! Türkiye'den finaller için teklif

UEFA, Türkiye'nin 2026 ve 2027 yıllarındaki UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi final maçlarını düzenlemek için teklif yaptığını açıkladı.

18 Temmuz 2023 Salı 17:15 - Güncelleme:
UEFA'ya sürpriz başvuru! Türkiye'den finaller için teklif
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Türkiye, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi final maçları için flaş bir hamle geldi.

UEFA, Türkiye'nin 2026 ve 2027 yıllarındaki UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi final maçlarını düzenlemek için teklif yaptığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu şehir olarak İstanbul'u, stadyum olarak ise Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray stadyumlarını teklif etti.

Öte yandan, Almanya, Romanya, İskoçya, İsrail, Norveç ve İsviçre de finaller için UEFA'ya başvurdu.

UEFA'nın yapılan başvuruların ardından alacağı karar 2024 yılının mayıs ayında açıklanacak.

Türkiye, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı.

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