Star.com.tr 26 Ekim 2021 Salı 11:44 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 11:44

UFC'de düzenlenen maç öncesinde İsrailli Oron Kahlon ile Afganistanlı rakibi Javid Basharat tartıda karşı karşıya geldi. İki rakip arasında gergin anlar yaşanırken Oron Kahlon, Javid Basharat'a 'terörist' dedi.

İsrail'in zulmüne karşı herhangi bir eleştiri karşısında dünyayı ayağa kaldırıp 'antisemitizm' ajitasyonu yapan Siyonistler, her gün evlerini yıktıkları Müslümanları, yetmezmiş gibi her fırsatta 'terörist' diyerek yaftalıyor.

Batı'da İsrail faşizmine karşı herhangi bir eleştiride bulunan yazar, aktör, düşünür hem Siyonistler hem de kendi ülkesinin medyası tarafından linç ediliyor.

UFC'DEN BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Bunun son örneği bir UFC (Ultimate Fighting Championship) karşılaşması öncesi yaşandı.

Maçtan önce tartılmak için sahneye çıkan İsrailli Oron Kahlon, Afganistanlı rakibi Cavid Başarat'a 'terörist' dedi.

ORON KAHLON, JAVİD BASHARAT'A 'TERÖRİST' DEDİ

MMA muhabiri Shaun Al-Shatti, Kahlon'un görüntüleri 'iğrenç' ifadesiyle paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları Kahlon'a tepki gösterirken, insanları 'antisemitizmle' suçlayan Batı medyası yine üç maymunu oynadı.

UFC yönetiminin ev sahipliği yaptığı organizasyonda Kahlon'un alçak ifadesi için nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merak konusu...