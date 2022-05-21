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Spor

Ufuk Kahraman: 9 maçlık harika bir hikaye yazdık

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta kümede kalmayı garantiledikten sonra sezonun son maçında deplasmanda Boluspor'a son dakika golüyle 2-1 mağlup olan Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman, 9 maçlık harika bir hikaye yazdıklarını dile getirdi.

DHA21 Mayıs 2022 Cumartesi 11:25 - Güncelleme:
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İzmir ekibinde 10 yıllık teknik direktörlük dönemi sona eren Hüseyin Eroğlu'nun yerine göreve getirilen ve kariyerinin ilk maçından puansız ayrılan Ufuk Kahraman, "Son maçların konsantresi zor oluyor. Bu karşılaşmada birçok oyuncumuzun son durumunu görme fırsatım oldu. Güzel bir müsabaka oldu" dedi.

Ligde 9 hafta önce geriye dönüldüğünde futbol kamuoyunda herkesin, "Altınordu düşer" yorumları yaptığını hatırlatan genç teknik adam, "Bu süreç içinde çok iyi çalıştık. Altınordu organizasyonu içinde birçok kahramanımız var. Başta başkanımız Seyit Mehmet Özkan olmak üzere herkes çok iyi çalıştı. Teknik ekibimizden futbolcularımıza çalışanlarımıza kadar hepimiz bir olarak ligde kaldık. Biz 9 maçlık bir hikaye yazdık" diye konuştu.

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