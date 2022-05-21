Ufuk Kahraman: 9 maçlık harika bir hikaye yazdık

İzmir ekibinde 10 yıllık teknik direktörlük dönemi sona eren Hüseyin Eroğlu'nun yerine göreve getirilen ve kariyerinin ilk maçından puansız ayrılan Ufuk Kahraman, "Son maçların konsantresi zor oluyor. Bu karşılaşmada birçok oyuncumuzun son durumunu görme fırsatım oldu. Güzel bir müsabaka oldu" dedi.

Ligde 9 hafta önce geriye dönüldüğünde futbol kamuoyunda herkesin, "Altınordu düşer" yorumları yaptığını hatırlatan genç teknik adam, "Bu süreç içinde çok iyi çalıştık. Altınordu organizasyonu içinde birçok kahramanımız var. Başta başkanımız Seyit Mehmet Özkan olmak üzere herkes çok iyi çalıştı. Teknik ekibimizden futbolcularımıza çalışanlarımıza kadar hepimiz bir olarak ligde kaldık. Biz 9 maçlık bir hikaye yazdık" diye konuştu.