Ufuk Kahraman: Bu toprakların çocukları için var gücümüzle çalışacağız

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan yazısında yıllarca yardımcı antrenörlüğünü yaptığı Hüseyin Eroğlu'na teşekkür eden Ufuk Kahraman, "Hüseyin hoca zaten Altınordu ile özdeşleşen bir isimdi, artık yeni bir yola çıktı. Senin bıraktığın emaneti daha iyi yerlere taşıyacağımıza hiç şüphen olmasın. Altınordumuza ve bana kattığın her değer için teşekkürler" mesajı verdi.

2012 yılından beri Altınordu A takımında antrenör olarak görev yaptığını ve UEFA Pro Lisans sahibi olduğunu belirten Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Şimdi artık A takımımızın başarısı için değerli ekibim ile birlikte ter dökeceğim. Misyonumuzun açılımındaki 'bu toprakların çocuklarına spor yaptırmak' cümlesinin altını doldurmak istiyorum. Türkiye'de ve dünyada örnek gösterilen bir tesisleşmeye sahibiz. Çok önem verdiğimiz Altınordu Futbol Akademisi'ni A takımımızın oyuncusu deposu olarak niteliyorum. A takımımızın iskeletini oluşturduğumuz Öz Kaynak Sistemi oyuncularımız bizim geleceğimiz, biz de bu geleceğe en iyi şekilde sahip çıkmak için onları yerinde izleyip gelişimlerini her zaman takip ettik ve etmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

"BİRÇOK GENCİMİZ İYİ NOKTALARA GELECEK"

Türk futboluna yeni yetenekler kazandıracaklarını ifade eden Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Geçmiş yıllarda nasıl buradan Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Berke Özer, Ravil Tagir, Oğulcan Ülgün, Barış ve Kerim Alıcı, Burak İnce, Enis Destan çıktıysa; bundan sonra da Emircan Gürlük, Sami Satılmış, Furkan Metin, Serhat Öztaşdelen ve daha birçok genç yeteneklerimiz çok iyi noktalara gelecektir. Altınordu organizasyonu olarak Öz Kaynak Sistemi'nin Türk futbolunun geleceği olduğu farkındalığını herkese aşılamak için var gücümüz ile çalışmaya devam ediyoruz. Türk gençlerine inanıyor, güveniyor, onlara fırsat eşitliği sağlıyor ve 'Yerelden Evrensele' mottomuzu yerine getirmeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.