Ufuk Kahraman: Çabuk toparlanmamız lazım

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Adanaspor'a 2-1 yenilen Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman, içeride maç kaybetmemiş bir Adanaspor'a karşı mücadele ettiklerini belirtti.



Rakibe çok fazla pozisyon vermemeye çalıştıklarını ifade eden Kahraman, şöyle devam etti:

Takımınızın bir anlık konsantre eksikliğinden bir pasla çok iyi bir gol vuruşu yaptı Adanaspor. Üzgünüz buradan puan ve puanlarla dönmek isterdik. Çabuk toparlanmamız lazım. Altınordu olarak hem genç hem dışardan gelen oyuncularımızla bir sistem yaratmaya çalışıyoruz. Kolay olmuyor tabii ki bunun için uğraşıyoruz. Önümüzdeki Manisa maçına hazır olmamız gerek.