İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2022 Cumartesi / 25 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6105
  • EURO
    19,2641
  • ALTIN
    1046.41
  • BIST100
    4526.73
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ufuk Kahraman: Çabuk toparlanmamız lazım
Spor

Ufuk Kahraman: Çabuk toparlanmamız lazım

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Adanaspor'a 2-1 yenilen Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA19 Kasım 2022 Cumartesi 20:04 - Güncelleme:
Ufuk Kahraman: Çabuk toparlanmamız lazım
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Adanaspor'a 2-1 yenilen Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman, içeride maç kaybetmemiş bir Adanaspor'a karşı mücadele ettiklerini belirtti.

Rakibe çok fazla pozisyon vermemeye çalıştıklarını ifade eden Kahraman, şöyle devam etti:

Takımınızın bir anlık konsantre eksikliğinden bir pasla çok iyi bir gol vuruşu yaptı Adanaspor. Üzgünüz buradan puan ve puanlarla dönmek isterdik. Çabuk toparlanmamız lazım. Altınordu olarak hem genç hem dışardan gelen oyuncularımızla bir sistem yaratmaya çalışıyoruz. Kolay olmuyor tabii ki bunun için uğraşıyoruz. Önümüzdeki Manisa maçına hazır olmamız gerek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.