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Spor

Ufuk Kahraman: Kırılma anı olacak ve Altınordu'yu herkes izleyecek''

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, 1. Lig'de bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan takımı için için kazanma zamanının geldiğini söyledi.

DHA8 Ekim 2022 Cumartesi 11:05 - Güncelleme:
Ufuk Kahraman: Kırılma anı olacak ve Altınordu'yu herkes izleyecek''
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Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 6 maçta 3 beraberlik, 3 yenilgi alıp 3 puanla düşme hattında yer alan Altınordu, yarın 7 müsabakada 9 puan toplayan Tuzlaspor'a konuk olacak. Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Caner Ak yönetecek.

İzmir ekibinde kırmızı kart cezası devam eden Kürşad forma giyemeyecek. İyileşen Ahmet İlhan, Safa ve Şeref'in durumları maç saatinde netleşecek. "Takımın kazanma zamanı geldi" diyen Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Maç şanssızlığımızı üzerimizden atacağız. Hep böyle devam etmeyecek. Kırılma anı olacak ve Altınordu'yu herkes izleyecek" şeklinde konuştu.

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