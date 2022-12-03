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Spor

Ufuk Kahraman: Önde fazla üretken olamadık

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman zor bir deplasman bilinciyle Bandırma'ya geldiklerini dile getirdi.

3 Aralık 2022 Cumartesi 17:10 - Güncelleme:
Ufuk Kahraman: Önde fazla üretken olamadık
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Maça ikinci bölge savunmasıyla başladıklarını anlatan Kahraman, "Maçta bir duran top, iki de ofsayt olan pozisyondan başka pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Maçta, topu rakibe verip kontra ataklarla çıkmaya çalıştık. İkinci yarı topa daha çok sahip olduk, rakibin hata yapmasını bekledik ama önde fazla üretken olamadık. Takımımın ikinci yarıdaki mücadelesinden memnunum, sonuçta buraya çok eksikle geldik. İkinci yarı oynadığımız oyun bize ilerisi için umut oldu ama daha çok üretmemiz lazım, bunda sıkıntı yaşadık."

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