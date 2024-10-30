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Spor

Ufuk Kahraman: Ümraniyespor maçını kazanıp dışarıdaki maçlara odaklanacağız

TFF 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek Boluspor'un teknik direktörü Ufuk Kahraman antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

DHA30 Ekim 2024 Çarşamba 14:40 - Güncelleme:
Ufuk Kahraman: Ümraniyespor maçını kazanıp dışarıdaki maçlara odaklanacağız
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Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, kendi sahasında oynayacakları Ümraniyespor, içeride oynayacakları tüm maçları kazanmak zorunda olduklarını belirterek, "Arka arkaya aldığımız 6 puan üstte tutunmamızı sağlayacak ama yeterli değil. İçerideki maçların hepsini kazanmak zorundayız. Hedef yapmak istiyorsak, milli maç arasına 2 maçımız kaldı, bu maçı kazanıp sonra dışarıdaki maça odaklanacağız" dedi.

TFF 1'inci Lig'in 11'inci haftasında Boluspor, cuma günü sahasında oynayacağı Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlılar, sabah saatlerinde, teknik direktör Ufuk Kahraman yönetiminde taktik ve teknik çalışma yaptı. Antrenmanda, Hakan Bilgiç için doğum günü pastası kesildi. Antrenman öncesinde teknik direktör Ufuk Kahraman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ümraniyespor için taktik hazırlıklara başladıklarını söyleyen Ufuk Kahraman, "Tabii içeride kazandığımız Çorum maçından sonra, biliyorsunuz 9 puanı içeride kazanmıştık ama dışarıda 3 beraberliğimiz vardı. Eğer yukarı tutunmak, bir hedef yapmak istiyorsak deplasmandaki puanlara talibim demiştim. Bunu da İstanbul maçında aldığımız 3 puanla perçinledik. Bu yeterli değil. Eksiklerimizin de farkındayım. Hatta oyuncularımızla oynadığımız maçın analizini yaptık çünkü kısa bir süre var. Cuma günü maç oynayacağız. Hemen İstanbul maçından sonra antrenmanlara başladık. Onun analizini yaptık. Ümraniyespor'un güçlü yanlarını, zayıf yanlarını oyuncularımızla paylaştık. Şimdi taktik antrenmanını bitireceğiz" diye konuştu.

'ANTRENMAN PERFORMANSI OLARAK ÇOK İYİLER'

Takımın performansından memnun olduğunu ifade eden Kahraman, şunları söyledi:

"Tabii ki arka arkaya aldığımız 6 puan üstte tutunmamızı sağlayacak ama yeterli değil, içerideki maçların hepsini kazanmak zorundayız. Hedef yapmak istiyorsak, milli maç arasına 2 maçımız kaldı, bu maçı kazanıp sonra dışarıdaki maça odaklanacağız. Oyuncuların performansından çok memnunum. Çünkü sistem değişikliklerine çok iyi reaksiyonlar veriyorlar, antrenman performansı olarak çok iyiler. Şimdi Babacar uzun süreden beri sakattı, fiziksel olarak hazır değildi. Çok fazla forma şansı da veremiyorsun. Oradaki eksikliğimizi Hüsamettin ile değerlendirdik. Çok iyi performans sergiledi bu 2 maçta. Enes'i çok iyi değerlendirdik. Uzun zaman maç şansı bulamayan Enes, sol bekte çok iyi performanslar sergiliyor."

'BOLUSPOR'UMUZU EN İYİ YERE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Hem savunma hem de hücum oynayabilen bir Boluspor için çalıştıklarını belirten Kahraman, "Her oyuncu birbirini tamamladığı zaman güzel bir ortam oluştu futbolcularla, yönetimle, taraftarlarla yerel basınımızla. Hep beraber taşın altına eline sokup Boluspor'umuzu en iyi yere getirmeye çalışıyoruz. Boluspor'umuzu, Lider takım dahil daha çok bireysel performansa dayalı maç kazanılıyor. Oyunu her iki yönde oynayan hem savunma yönüne hem hücum yönüne oynayabilen, topa sahip olan bir takım yaratmaya çalışıyoruz ki sürekli başarılı getirebilelim. Bunun peşindeyiz" şeklinde konuştu.

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