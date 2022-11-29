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Spor

Ufuk Kahraman: Yediğimiz gollerin hepsi bireysel hatalardan

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında evinde Manisa FK'ye 3-1 yenilen Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA29 Kasım 2022 Salı 00:50 - Güncelleme:
Ufuk Kahraman: Yediğimiz gollerin hepsi bireysel hatalardan
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Spor Toto 1. Lig'de konuk ettiği Manisa FK'ye 3-1 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Ufuk Kahraman, "Baktığımız zaman yediğimiz gollerin hepsi bireysel hatalardan. Bireysel hata olduğu zaman çok fazla önüne geçemiyorsun." dedi.

Kahraman, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, mağlubiyet için üzgün oldukları söyledi.

Ahmet Dereli ve Gökberk'in sakatlıkları nedeniyle farklı bir plan yapmak zorunda kaldıklarını aktaran Kahraman, şöyle konuştu:

Kürşat'ı 9 numara pozisyon oynatıp, farklı bir strateji ile maça çıktık. Planımızı ona göre yapmıştık. 15. dakikada sakatlığı planımızı bozdu. Yedek kulübesinde de sadece 3 oyuncum vardı. Yeni sakatlıktan çıkan Emircan vardı onu orada kullanmaya çalıştık. İlk yarıda Ahmet İlhan, Şeref ve Emircan ile geçiş oyununu denemeye çalıştık ama çok fazla başarılı olmadık. 4 haftadır mağlubiyet alıyoruz. Baktığımız zaman yediğimiz gollerin hepsi bireysel hatalardan. Bireysel hata olduğu zaman çok fazla önüne geçemiyorsun. Bugün yediğimiz 3 golümüz de bireysel hatalardan geldi. Buna bir çözüm bulacağız. Oyuncularıma güveniyorum ve inanıyorum.

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