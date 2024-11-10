İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2024 Pazar / 9 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3869
  • EURO
    36,8522
  • ALTIN
    2968.42
  • BIST100
    9184.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ufuk Sarıca: Güzel bir galibiyet aldık
Spor

Ufuk Sarıca: Güzel bir galibiyet aldık

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 82-75 mağlup eden Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, 'Hızlı hücumlarla, beraber oynayarak güzel bir galibiyet aldık.' dedi.

AA10 Kasım 2024 Pazar 13:46 - Güncelleme:
Ufuk Sarıca: Güzel bir galibiyet aldık
ABONE OL

Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, yaptığı açıklamada, çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Büyükçekmece deplasmanının zorlu olduğunu aktaran Sarıca, şöyle konuştu:

"İkinci periyodun son 5 dakikasında hiç sayı atamadık. Ancak üçüncü çeyreğin ilk 3 dakikasının ardından özellikle savunma kısmında çok iyiydik. Hızlı hücumlarla, beraber oynayarak güzel bir galibiyet aldık. Oyuncularımı karakterlerinden ötürü tebrik ediyorum. Bu zorlukların üstesinden hep beraber, el ele vererek geleceğiz. Pınar Grubu'nun yanımızda olması ve takımımızın yanında durması bizim için çok kıymetli. Yaşar ailesine ve Pınar Grubu'na desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Umarım ilerleyen günlerde Karşıyaka ve Pınar yine bitişik olarak birlikte anılır ve hep beraber daha büyük başarılara imza atmaya devam ederiz."

Ligde 6. haftada 4. galibiyetini alan Karşıyaka, bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı. Yeşil-kırmızılı ekip daha önce dış sahada Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş Fibabanka müsabakalarında salondan mağlubiyetle ayrılmıştı. Karşıyaka, ligde 16 Kasım Cumartesi günü Yalovaspor'u konuk edecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda averajla 2. sırada bulunan yeşil-kırmızılı ekip 12 Kasım Salı günü Yunanistan'da 71-59 yendiği Kolossos H Hotels'le İzmir'de karşılaşacak.

  • ufuk sarıca
  • Karşıyaka
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.