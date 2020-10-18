İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2020 Pazar / 1 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9347
  • EURO
    9,2997
  • ALTIN
    484.61
  • BIST100
    1192.73
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ufuk Sarıca: Her geçen gün daha iyi olacağız
Spor

Ufuk Sarıca: Her geçen gün daha iyi olacağız

ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda TOFAŞ'ı 88-78 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, çalışarak her geçen gün daha iyiye gideceklerini söyledi.

AA18 Ekim 2020 Pazar 10:14 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 10:14
ABONE OL

Sarıca, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Bursa'dan güzel bir galibiyetle döndüklerini aktardı.

TOFAŞ karşısında iyi oynadıklarını ifade eden Sarıca, ancak maç içinde iniş çıkışların olduğunu belirtti.

Sarıca, rakiplerinin hızlı hücumlarına karşı önlem aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Maçın sonunda baktığımızda savunmamız çok düşük bir sayıda kalmadı ama benim için yeterliydi. Özellikle Metecan'ın sürdürdüğü form bizim için önemliydi. Geçen sezon başlayan o devamlılığı bu sezon daha da yukarı çıkarıyor. Hem Türk basketbolu hem bizim için önemli. Raymar Morgan'ın ortaya koyduğu oyun çok önemli. Sezon başında hazır değildi, her geçen gün daha iyi bir hale geliyor. Sek yine aynı şekilde devreye girdi. Tony'nin yine müthiş bir organizasyonu var. Bunları birleştirdiğimiz zaman tüm maçı önde götürdüğümüz bir karşılaşma oldu. Her geçen gün çalışarak daha iyi olacağımız kesin. Bütün takımı tebrik ediyorum."

Ligde 4. haftada 3. galibiyetine ulaşan yeşil-kırmızılı ekip 5. hafta mücadelesinde 24 Ekim Cumartesi günü Darüşşafaka Tekfen'i ağırlayacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.