İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2022 Pazar / 29 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,2563
  • EURO
    15,1316
  • ALTIN
    779.667
  • BIST100
    1857.65
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ufuk Sarıca: İlk yarıda çok gergindik
Spor

Ufuk Sarıca: İlk yarıda çok gergindik

ING Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka'ya evinde 82-79 yenilen Pınar Karşıyaka'da moraller bozuldu.

DHA2 Ocak 2022 Pazar 11:33 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 11:33
ABONE OL

Sahasında üst üste 2'nci, son 5 maçta ise 3'üncü mağlubiyetini alan yeşil-kırmızılılarda başantrenör Ufuk Sarıca, oyun düzenlerinin dışında kaldıklarını söyledi. Darüşşafaka'yı kutlayan Sarıca, "Çok sert ve çekişmeli bir maç oldu. Geçen hafta Polonya'da çok iyi oynayarak kazanmıştık ama Darüşşafaka'ya karşı oyun içinde kopukluklar yaşadık" dedi.

Özellikle ilk yarıda çok gergin olduklarını ve kolay atışları kaçırdıklarını vurgulayan Sarıca, "Atamadığımız 1-2 şutu atsak belki skoru lehimize çevirebilirdik. Biz kaybettiğimiz için çok üzgünüz ama sezon uzun. Sert oyunumuzu sürdüreceğiz. Sakatların aramıza dönmesi ile gelişimimizi sürdüreceğiz. Hakemler bazı kuralları atladı. Kurallar takımlara göre değişmemeli ve her yerde aynı olmalı" yorumunu yaptı.

  • Pınar Karşıyaka
  • Ufuk Sarıca
  • ING Basketbol Süper Ligi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.