Ufuk Sarıca Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini yorumladı

DHA 16 Temmuz 2020 Perşembe 13:06 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 13:06

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Yunanistan’dan AEK, İtalya’dan Fortitudo Bologna, İspanya’dan Bilbao Basket, Almanya’dan Bamberg, Fransa’dan Cholet gibi güçlü takımlarla eşleşen Pınar Karşıyaka geçen sezon Europe Cup’taki başarısını tekrarlamaya çalışacak.

Hiçbir rakipten çekinmediklerini söyleyen Antrenör Ufuk Sarıca kura değerlendirmesinde, “Öncelikle 2020-2021 sezonu tüm takımlara hayırlı olsun. İki yıllık aranın ardından yeniden FIBA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılıyoruz. AEK, Brose Bamberg, Fortitudo Bologna, RETABet Bilbao Basket olsun aynı zamanda Cholet Basket ile ülkeler bazında Avrupa’da ekol olmuş, kulüpler bazında gelenekleri olan takımlardan oluşan bir grupta yer alıyoruz. Kağıt üzerinde baktığınız zaman şu aşamada, sezon öncesinde bir değerlendirme yapmak yersiz olur. Pınar Karşıyaka olarak biz geçtiğimiz sezon FIBA Europe Cup’ta gerçekleştirdiğimiz başarıyı bu yıl FIBA Şampiyonlar Ligi’nde de tekrarlamak istiyoruz ve kimseden de çekinmiyoruz. Oluşturacağımız kadro ile de sonuna kadar mücadele eden bir takım olacağız" açıklamasını yaptı.