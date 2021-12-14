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Spor

Ufuk Sarıca'nın başı sakatlıklarla dertte

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, eksiklerine rağmen 18 Aralık Cumartesi günkü Türk Telekom maçını kazanıp, galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini bildirdi.

AA14 Aralık 2021 Salı 14:12 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 14:12
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Sarıca, yaptığı açıklamada, son oynadıkları TOFAŞ karşılaşmasında aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu belirtti. Bu süreçte sakat oyuncuların fazla olduğunu hatırlatan Sarıca, şunları kaydetti:

"Semih ve Roll'un yokluğunda bir de James Blackmon'dan faydalanamamak bizi sıkıntıya soktu. Bunların üzerine Amath M'Baye'nin de sakatlığı gerçekten büyük talihsizlik oldu. Önümüzde taraftarımızın önünde oynayacağımız Türk Telekom maçı var. Eksiklere rağmen bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanıp, galibiyet serimizi sürdürmeye çalışacağız. İtici gücümüz olan taraftarımızın yine salonu dolduracağına eminim."
  • Pınar Karşıyaka
  • Ufuk Sarıca
  • Basketbol Süper Ligi

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