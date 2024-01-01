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Spor

Ugandalı atletin acı ölümü

Ugandalı atlet Benjamin Kiplagat, Kenya'da yaşadığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

AA1 Ocak 2024 Pazartesi 19:27 - Güncelleme:
Ugandalı atletin acı ölümü
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Ugandalı atlet Benjamin Kiplagat'ın Kenya'da bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 34 yaşındaki Kiplagat, Kenya'nın Eldoret kasabası yakınlarında bir arabanın içinde ölü bulundu.

Kiplagat'ın göğsünde ve boynunda bıçak yaraları olduğu belirtildi.

Kenya polis yetkililerinden Stephen Okal, yaptığı açıklamada, olaya ilişkin iki şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Okal, zanlılardan birinin, cinayet aleti olduğu değerlendirilen bıçakla yakalandığını söyledi.

Kiplagat'ın neden öldürüldüğü bilinmezken, olaya ilişkin soruşturmalar devam ediyor.

Kiplagat, Uganda'yı çeşitli Olimpiyat Oyunları ve Dünya Şampiyonaları da dahil olmak üzere 3 bin metre engelli koşuda uluslararası alanda temsil etmişti.

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