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Spor

Uğur Çiftçi: Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz

Sivasspor'un kaptanı Uğur Çiftçi, Trabzonspor'u mağlup etmelerinin ardından gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe maçını da kazanmak istediklerini söyledi.

12 Nisan 2024 Cuma 23:15 - Güncelleme:
Uğur Çiftçi: Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz
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Sivasspor'un deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Uğur Çiftçi ve Djordje Nikolic açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'Yİ YENMEK İSTİYORUZ"

Taraftarın olmamasının avantajlı olacağını ve bunu lehlerine çevirdiklerini söyleyen Uğur Çifti, "Taraftarsız maçın bizim açımızdan avantaj olacağını biliyorduk. Trabzonspor 15-20 dakika iyi baskı yaptı ama sonra oyun bize döndü. İnşallah haftaya Fenerbahçe maçını da alarak daha yukarılara gitmek istiyoruz. Beşinci, altıncı olmak istiyoruz tabii ki. Buna gücümüz var mı? Bence var." ifadelerini kullandı.

Sivasspor formasıyla ilk maçına çıkan kaleci Djordje Nikolic ise şu açıklamalarda bulundu:

"Çok mutluyum, soyunma odasında herkesin yüzü gülüyor. Herkes yüzde 100'ünden de fazlasını verdi. Süper Lig'deki ilk maçımdan gol yemeden ve galip ayrılmak çok güzel. Benim performansımdan ziyade bütün takım savunması olarak iyi oynadık."

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