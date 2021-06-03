Uğur Kılıç, “Hentbol Vizyon 2028” sloganıyla Türkiye Hentbol Federasyonu başkanlığına aday

03 Haziran 2021 Perşembe 11:01 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 11:01

Uğur Kılıç, Türkiye Hentbol Federasyonu seçimlerine altı aydan az bir süre kala gerçekleştirdiği toplantıyla başkanlık adaylığını resmen açıkladı. Kılıç, sportif başarıda istikrar, hentbol ekonomisinin büyümesinde süreklilik, yönetiminde şeffaflık ve adil olma prensipleri ile girdiği yarışta kulüplerin ve delegelerin desteğini bekliyor. Uğur Kılıç, düzenlenen basın toplantısında hentbolun içinden gelen, her biri kendi alanlarında uzman kişilerden oluşan ekibiyle birlikte Türk hentbolunu ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği yere taşımak için hazırladıkları "Hentbol Vizyon2028 Stratejik Planı"nı anlatan detaylı bir sunum gerçekleştirdi.



CİNSİYET EŞİTLİĞİ HEDEFİ

Uğur Kılıç, sözlerine yönetim kurulu başta olmak üzere tüm kurullarda çalışma ve sorumluluk bilincine sahip, liyakat sahibi kişilerin yer alacağını söyleyerek başladı ve özellikle kurullarda kadın üyelere daha fazla yer vermek için ekstra çaba harcayacaklarını ekledi. Uğur Kılıç şöyle konuştu: "Yönetim Kurulu'nun yanı sıra yeni oluşturacağımız Lig Kurulu, Danışma Kurulu, Herkes İçin Hentbol ve Veteran Hentbol Kurulu ile birlikte Türk hentbolunu geniş bir yelpazede yöneteceğiz. Göreve geleceğimiz gün itibarı ile hayata geçireceğimiz projeleri tüm şeffaflığıyla paylaşarak, tüm kararları ortak akıl ile alacağız. Kurullarımızda, bulunduracağımız kadın üyelerle, Avrupa Hentbol Federasyonu'nun da desteklediği cinsiyet eşitliği politikasına tam destek vereceğiz."

"SALON SAYISINI VE KALİTESİNİ ARTIRACAĞIZ"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, belediyelerin ve kulüplerin desteğini alarak salon sayısını ve kalitesini artıracaklarını söyleyen Kılıç, "Kulüplerimizi güçlendirmek ve ülkemizi uluslararası alanda daha büyük hedeflere ulaşmasını sağlamak için her zaman başta kulüpler olmak üzere tüm paydaşlarımızın yanlarında olacağız. İlk defa bizim tarafımızdan hayata geçirilecek, profesyonel bir ekipten oluşacak, Kurumsal İletişim ve Pazarlama Departmanını kuracağız. Hentbol maçlarının ulusal kanallardaki canlı yayın sayısını ve çekim kalitesini artıracağız. Sosyal medyada yarattıkları farkındalıklarla dikkat çeken Z kuşağı ve geleceğin sporcuları Alfa kuşaklarını hentbol ile buluşturacak etkinlikler ve iletişim yöntemleri kullanacağız. Hedefimiz günümüzde 250 bin TL düzeyinde olan sponsorluk gelirlerini yönetim dönemimizde 30 milyon TL'ye çıkartmak. Yenilenen sponsorluk çalışmalarıyla diğer takım sporlarına alternatif sponsorluk modelleri geliştirerek hentbola maksimum fayda sağlamak amacındayız. Düzenleyeceğimiz Final4, All Star maçı ve Gala Gecesi gibi etkinliklerle hentbolun medyada daha fazla görünür olmasını sağlayacağız." dedi. Uğur Kılıç şunları söyledi: "Hentbolda gelirleri artırmak kadar giderlerin doğru yönetilmesinin büyük önemi olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla, profesyonel bütçe yönetimi ile tüm hentbolu kapsayacak şekilde Entegre Tedarikçi Yönetim Sistemi'ne geçeceğiz. Bu sistem, ilk etapta lig organizasyonu, hakem, gözlemci ve kulüplerin ulaşım ve konaklamalarını, milli maçlar ve kampları kapsayacak. Böylece tüm bu faaliyetlerin hem daha organize bir şekilde yapılmasını sağlayacak hem de gerek THF gerekse kulüplerin üstlenmek durumunda oldukları giderleri ciddi bir oranda azaltacağız".

LİGLERİMİZİ KULÜPLERİMİZLE BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ"



Uğur Kılıç, Türkiye'de hentbolun vitrininin Süper Ligler olduğunu söyledi ve ekledi: "Süper Liglerin gerek basında daha fazla yer alması gerekse hentbol severler tarafından daha fazla takip edilebilmesi için bir dizi düzenlemeyi hayata geçireceğiz. En önemli adım, kurulacak Lig Kurulu olacak. Bu kurul, liglerin organize edilmesi ve yürütülmesiyle ilgili her türlü konuda görüş ve önerileriyle Yönetim Kurulu'nu yönlendirecek. En büyük hedefimiz liglerimizi kulüplerimiz ile birlikte yönetmek." Milli takımlarda görev yapacak antrenörlerin sadece milli takımlarda görev yapacaklarını aktaran Uğur Kılıç, 2026 Avrupa ve 2029 Dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için çeşitli projeler hazırlandığını aktardı. En büyük hedeflerinin Olimpiyat Oyunları'nda yer almak olduğunu söyleyen Uğur Kılıç, "Bu çok uzun ve zorlu bir süreç. Ancak biz sporcularımızın potansiyeline inanıyor ve güveniyoruz. İyi bir planlama ile önce Avrupa ve Dünya şampiyonalarına ardından da Olimpiyat Oyunları'na katılacağımıza inancım tam." dedi. Diğer yandan dünyada popülerliği gün geçtikçe artan ve Türkiye'nin geçmiş yıllarda önemli başarılar elde ettiği plaj hentbolunu da yeniden ayağa kaldırmak için çeşitli organizasyonlar düzenleyeceklerini aktaran Kılıç, "Avrupa ve Dünya plaj şampiyonalarına neden ev sahipliği yapmayalım?" dedi.

ALTYAPIDA YENİDEN YAPILANMA



Sporda başarıya ulaşmanın yolunun altyapıya önem vermek olduğunu vurgulayan Uğur Kılıç, erken yaşlarda yetenek seçimlerinin yapılacağını, bununla birlikte altyapıda yeni bir sistem ve düzen oluşturacaklarını söyledi. Beden eğitimi öğretmenlerinin aynı zamanda birer rehber öğretmen olduğunu belirten Kılıç, "Beden eğitimi öğretmenleri ile birlikte hentbolu eski görkemli yıllarına geri döndüreceğiz." dedi. Oluşturulacak "Hentbol Antrenör Akademisi" projesiyle antrenör eğitimlerini, "Hentbol Akademi" projesiyle de spor okulu takımları oluşturacaklarını ve her ilde hentbol şenlikleri ve altı ayda bir hentbol festivalleri düzenleyeceklerini söyledi ve ekledi: "Türk antrenörlerinin aslında yabancı meslektaşlarından bir eksiği olduğunu düşünmüyoruz. Antrenörlerimize daha profesyonelce ve bilgileriyle tecrübelerini ortaya koyabilecekleri fırsatlar sağlayacağız. Antrenörlerimizin uluslararası alanda da görev yapabilmeleri için yabancı dil eğitimleri ve uluslararası seminerlere katılmalarına destek olacağız. Kuracağımız, THF Dijital Eğitim Platformu ile yurt genelinde eğitimlere kolay ve ücretsiz erişmelerini sağlayacağız. Yine "CoachingClinic" programı ile üst düzey yabancı antrenörleri, Türk meslektaşları ile bir araya getireceğiz. 'Okullarda Hentbol' projesiyle beden eğitimi öğretmenleriyle birlikte hentbolu eski görkemli yıllarına geri döndüreceğiz, okullarda şenlikler düzenleyeceğiz" dedi.

İL VE BÖLGE TEMSİLCİLERİ



Uğur Kılıç, İl Temsilcilerine büyük önem verdiklerini belirtti ve şunları söyledi: "İl temsilcilerini sürekli destekleyeceğiz, görevde oldukları illerin, en yetkili hentbol insanları olmalarını sağlayacağız. Türkiye'nin coğrafi büyüklüğü göz önüne alınarak, il temsilcilerinin daha aktif ve koordineli çalışabilmesi için Bölge Temsilcilerini de hayata geçireceğiz."

HAKEM VE GÖZLEMCİLER SINIF ATLAYACAK



Hakem ve gözlemcilerin seyahat ve konaklama şartlarını iyileştirerek maç başı ücretlerini artırmayı hedeflediklerini belirten Kılıç, nitelikli hakem ve gözlemci havuzunu genişletmek için üniversiteler ile işbirliği yapmayı planladıklarını belirtti. "Mentör Hakem" uygulamasıyla üst düzey hakemlik yapmış isimlerin genç hakemlere rehberlik etmesini sağlayarak, bunu eğitimlerinin bir parçası haline getireceklerini söyleyen başkan adayı Kılıç, THF bünyesinde Hakem ve Gözlemci Eğitim Merkezi'ni hayata geçirerek Türkiye'nin uluslararası düzeydeki hakem ve gözlemci sayısını artırmanın en büyük amaçları arasında yer aldığını da vurguladı.

Yaptığı sunumda, ekip olarak göreve geldikleri günden itibaren sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerini anlatan Kılıç, "Bir yandan çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirirken, özellikle kızlarımızı hentbol sporu ile tanıştırmak ve onlara sevdirmek için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Hentbolun sadece sahadaki mücadeleden ibaret olmadığını, özel çocuklarımızı kucaklayan, küçük yaşta hastalıklarla mücadele eden çocuklarımıza moral veren bir etkileşim ve iletişim kaynağı da olduğunu göstereceğiz." dedi.

Toplantının sonunda katılımcılar adına Türkiye Down Sendromu Derneği'ne yapılmış olan bağışların sertifikaları verildi.

UĞUR KILIÇ KİMDİR?



1976 yılında doğan Uğur Kılıç, 1994 ile 2006 yılları arasında Arçelik, YKM, İstanbulspor, Çanakkale Seramik, Beşiktaş, Diyarbakır Polisgücü ve İzmit Büyükşehir Belediyesi takımlarında oynadı. 23 kez milli takımlarda görev yapan Kılıç, 2010-2018 yılları arasında hentbolun tek basılı yayın organı Hentbol Magazin dergisini yayınladı. 2013-2017 yılları arasında dört kez organize ettiği Hentbol Magazin Yılın Hentbol Ödülleri Gala Gecesi ile de hentbolun tanıtımına ve ulusal basında yer almasına önemli katkılar sağladı. 2012-2014 yılları arasında THF Pazarlama Kurulu Başkanı ve 2014-2016 yılları arasında da THF Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Uğur Kılıç, evli ve iki çocuk babasıdır.