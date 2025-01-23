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Spor

Uğur Kulaksız: Gelecek sezonların kadrosunu kurmak istiyorum

Erciyes 38 Futbol Kulübü Antrenörü Uğur Kulaksız; genç isimler transfer ederek önümüzdeki sezonların kadrosunu kurmak istediklerini söyledi.

IHA23 Ocak 2025 Perşembe 10:43 - Güncelleme:
Uğur Kulaksız: Gelecek sezonların kadrosunu kurmak istiyorum
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Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor. Kulübün transfer çalışmaları hakkında konuşan antrenör Uğur Kulaksız; "Kaleci Çağrı Tanrıbilir, Doğukan Tarlaek, Serkan Kenter, Oğuzhan Öztürk, Taha Özgür, Tayyib Kanarya ve Enes Erol ile anlaştık. Kaleci Çağrı ameliyat oldu ve sezonu kapattı. Bir kaleci transferi yapmak istiyoruz. Ayrıca genç isimler almak istiyoruz. Gelecek hedeflerimiz var. Her şey Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün geleceğini oluşturabilmek adına" dedi.

  • Uğur Kulaksız
  • Erciyes 38 Futbol Kulübü
  • Türkiye 3. Lig

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