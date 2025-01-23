Uğur Kulaksız: Gelecek sezonların kadrosunu kurmak istiyorum

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor. Kulübün transfer çalışmaları hakkında konuşan antrenör Uğur Kulaksız; "Kaleci Çağrı Tanrıbilir, Doğukan Tarlaek, Serkan Kenter, Oğuzhan Öztürk, Taha Özgür, Tayyib Kanarya ve Enes Erol ile anlaştık. Kaleci Çağrı ameliyat oldu ve sezonu kapattı. Bir kaleci transferi yapmak istiyoruz. Ayrıca genç isimler almak istiyoruz. Gelecek hedeflerimiz var. Her şey Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün geleceğini oluşturabilmek adına" dedi.