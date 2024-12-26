Uğur Kulaksız: Her şey bitmiş değil

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenör Uğur Kulaksız nezaretinde çalışan mavi siyahlılar, ikinci yarıda toplayacağı puanlar ile Play - Off iddiasını sürdürmekte kararlı. Erciyes 38 Futbol Kulübü Antrenörü Uğur Kulaksız; "Ligin ikinci yarısında çok cesaretli kazandığımız, bireysel hatalardan dolayı kaybettiğimiz puanlar var. İlk yarı için hedeflerimizin üzerindeyiz. Daha yukarılarda olabilirdik. Her şey bitmiş değil. Hedefimizden uzaklaştık ama ikinci yarıya daha sağlam bir şekilde başlayacağız. Oyuncu takviyeleri yapacağız. Beklentileri biz yükselttik. Sonunu da takım olarak biz getireceğiz. İkinci yarıda üzdüklerimizi tekrar sevindireceğiz" dedi.