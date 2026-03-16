İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,1758
  • EURO
    50,8593
  • ALTIN
    7104.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Uğur Uçar: Bu penaltı dünyanın hiçbir yerinde çalınmaz!
Spor

Uğur Uçar: Bu penaltı dünyanın hiçbir yerinde çalınmaz!

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Esenler Erokspor galibiyeti sonrası, 'Futbolcularımın hakkını kimseye yedirmem, kimse kusura bakmasın, bu penaltı dünyanın hiçbir yerinde çalınmaz' dedi.

IHA16 Mart 2026 Pazartesi 19:26 - Güncelleme:
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Çorum FK, konuk ettiği Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Esenler Erokspor lehine verilen penaltı kararını eleştirdi. Kazanmaya devam edeceklerini kaydeden Uçar, "Çok mutluyuz. Oyuncularımı mücadeleleri için tebrik ediyorum. Aslında maç beklediğimiz gibi başladı, golü de bulduk. Ama ne hikmetse Erokspor'u maça ortak ettiler. Ama bugün Kadir Gecesi'nin hürmetine herhalde çok güzel bir gol oldu, çok mutluyuz. Takım kenetlendi, şehir kenetlendi, bir aile olduk ve inşallah bunu devam ettireceğiz. Kazana kazana gideceğiz" dedi.

Penaltı kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Uçar, "Osman Hoca'yı çok severim, saygı da duyarım ama futbolcularımın hakkını kimseye yedirmem, kimse kusura bakmasın, bu penaltı dünyanın hiçbir yerinde çalınmaz. Erok şampiyon olacaksa onlara başarılar dileriz, sezon sonunda görüşürüz" diye konuştu.

  • uğur uçar
  • çorum fk
  • 1. lig

ÖNERİLEN VİDEO

4 kilo altın çalan hırsızlara baskın: O anlar polis kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.