İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2026 Pazartesi / 11 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0319
  • EURO
    52,903
  • ALTIN
    6793.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Spor

Uğur Uçar: Hedefimiz net, odağımız yüksek

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Sakaryaspor galibiyeti hakkında açıklamalarda bulundu.

AA27 Nisan 2026 Pazartesi 14:52 - Güncelleme:
ABONE OL

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Sakaryaspor karşısında aldıkları galibiyete rağmen zaman zaman konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ettikleri karşılaşmaya ilişkin açıklama yapan Uçar, hafta boyunca mental ve taktiksel olarak maça hazırlandıklarını ifade etti.

Play-off öncesinde oyun gücünü ve tempoyu artırmayı hedeflediklerini aktaran Uçar, "Skor açısından istediğimizi almış olsak da zaman zaman konsantrasyon eksiklikleri yaşandı. Maçın genelinde doğru oyun anlayışıyla sonuca gitmeyi başaran taraf olduğumuz için mutluyuz. Ancak önümüzdeki süreçte, özellikle oyunun her anında aynı konsantrasyon ve kaliteyi sahaya yansıtmanın bizim için belirleyici olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Uğur Uçar, ligin son haftasında Erzurumspor FK ile oynayacakları karşılaşmayla ilgili şunları kaydetti:

"Önümüzde ligi en iyi şekilde tamamlamak adına önemli bir Erzurumspor karşılaşması var. Bu maça en iyi şekilde hazırlanarak sezonu güçlü bir şekilde, en üst noktada tamamlamak istiyoruz. Arca Çorum FK taraftarından isteğim, keşkelerimizi bir kenara koyarak sezon boyunca göstermiş oldukları desteği sürdürmeleri ve hep birlikte sabırla yarınlara odaklanmamızdır. Hedefimiz net, odağımız yüksek."

ÖNERİLEN VİDEO

Akılalmaz olay! Önce konuştu, sonra çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.