  • Uğur Uçar: Hoca olarak ilk kupam oldu, inşallah devamı gelir
Uğur Uçar: Hoca olarak ilk kupam oldu, inşallah devamı gelir

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'de teknik direktör Uğur Uçar, açıklamalarda bulundu.

AA24 Mayıs 2026 Pazar 22:39
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'de teknik direktör Uğur Uçar, ilk kupasını almanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Uçar, maçın oynandığı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyuncusu Attamah'ın babasının vefatı nedeniyle burada kutlama yapmayacaklarını belirten Uçar, çok heyecanlı olduğunu ve ilk kupasını aldığını aktardı.

Uçar, futbolculuk döneminde Konya'da kariyerinin önüne geçen ağır bir sakatlık geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün kaderin cilvesi mi demek gerekiyor bilmiyorum, teknik direktör olarak farklı bir hikayenin içinde buradayım. Çok farklı duygular hissediyorum, çok heyecanlıyım. Hoca olarak ilk kupam oluyor, inşallah devamı gelir. Futbolculara inandığım için buraya geldim. Onların emeklerine, alın terlerine teşekkür ediyorum. Her şeylerini verdiler, ne desek yaptılar. Biz de bunun karşılığını aldık."

Başkan ve kulüp yöneticilerine de teşekkür eden Uçar, "Çorum halkına çok teşekkür ediyorum. Çünkü inanılmaz kenetlendiler. Bizle yattılar, bizle kalktılar. Bu şampiyonluğu en çok onlar hak etti. Kutlasınlar, eğlensinler ama dikkatli gitsinler, gece yola çıkmasınlar. Sevincimiz kursağımızda kalmasın. Ondan sonra bu eğlenceyi Çorum'da devam ettireceğiz. Çorum, Süper Lig'de." diye konuştu.

