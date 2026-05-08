Uğur Uçar: Önümüzdeki maça bakacağız

Trendyol 1. Lig play-off birinci turunda konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek ikinci tura yükselen Arca Çorum FK'de teknik direktör Uğur Uçar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA8 Mayıs 2026 Cuma 01:44 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig play-off birinci turunda konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek ikinci tura yükselen Arca Çorum FK'de teknik direktör Uğur Uçar, "Sonuçta golü yemedik, tur atladık. Önümüzdeki maça bakacağız." dedi.

Uçar, Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahadaki mücadelelerinden ötürü futbolcularını tebrik etti.

Maça iyi başladıklarını belirten Uçar, "İlk yarı istediğimiz gibi oynadık, golü de bulduk ama kendi oyunumuzdan savunma anlamında biraz feragat ettik. Çünkü Ezeh'i çok serbest konumlandırıyorlardı. Ali Dere'yi de çok fazla öne gönderiyorlardı. Biz de bugün Serdar ile Yusuf'u orada kullandık çünkü Serdar'ın savunmasını ve geçişlerde yakaladığımız pozisyonları değerlendirmek istedik." diye konuştu.

Maçta ikinci gol fırsatını da bulduklarını ancak değerlendiremediklerini dile getiren Uçar, "Böyle maçlar tek ayaklı olduğu için ikinci yarı takım geri çekildi. Sonuçta golü yemedik, tur atladık. Önümüzdeki maça bakacağız." ifadelerini kullandı.

