Uğur Uçar: Pendikspor'u yeniden Süper Lig'de görebilmek için buradayız

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Antalya'da devre arası hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin ilk yarısında çıktığı 19 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, 37 puanla 2. sırada yer alıyor. Söz konusu karşılaşmalarda İstanbul ekibi 32 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü. Takımının devre arasına kadar olan performansıyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, "İlk yarı aslında bizim hem oyun anlamında hem de puansal olarak istediğimiz yerdeyiz. Oyun anlamında bir çok takıma üstünlük sağladık. Bu durum da bizim için önemliydi. Puansal olarak da bunu yansıttığımız için mutluyuz. Şu anda istediğimiz yerdeyiz. Kamp sürecimiz kısa bir ara olduğu için Antalya kampı yapmayı uygun gördük. Çalışmalar da iyi gidiyor. Hem fiziksel hem de taktiksel antrenmanlarımızla bu süreci değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"PENDİKSPOR'U HAK ETTİĞİ SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ"

Ligdeki zirve mücadelesine ilişkin düşüncelerini dile getiren Uçar, "Şampiyonlukta birçok aday takım var diyebilirim. Çünkü puanlar çok yakın birbirine. Ama biz oyun olarak değerlendirebiliriz. Oyunu daha çok nasıl değerlendirebiliriz ona bakıyoruz. Tabii ki sezon sonuna kadar da bu yarışın içinde olmak istiyoruz. Hem transfer dönemi hem de ikinci yarıya hazırlık olarak inşallah bu süreçleri iyi geçirsek Pendikspor'u hak ettiği Süper Lig'e çıkarırız" diye konuştu.

"TRANSFER DÖNEMİNİ İKİ TRANSFER İLE KAPATACAĞIZ GİBİ DURUYOR"

Ara transfer dönemine ilişkin planlamalar hakkında konuşan Uçar, "Yönetimimizle de transfer süreci için görüşüyoruz. Verdiğimiz oyuncular var, tabii bazıları olumlu oluyor bazıları ise olumsuz oluyor. Yeniden bir toplantı yapacağız. Biz de bu duruma göre planlamamızı yapacağız. Şu anda sol kenar ya da bir orta saha transfer yapabilirsek çok iyi olur. Transfer dönemini iki transfer ile kapatacağız gibi duruyor" değerlendirmesinde bulundu.

"İNŞALLAH ÜSTÜNE KOYARAK DAHA YUKARIYA ÇIKACAĞIZ"

Ligin ikinci yarısına yönelik hedeflerini paylaşan Uçar, "İkinci yarı ligde her zaman için çok daha zor olmuştur. Bunu da arkadaşlarla konuştuk. Daha çok mücadele daha çok çalışmamız gerekiyor. Çalıştığımız taktikleri de sahaya daha da iyi yansıtmamız gerekiyor. Bunların da üzerinde duruyoruz. Daha çok oyunumuzu geliştirebiliriz diye çalışıyoruz. İnşallah üstüne koyarak daha yukarıya çıkacağız" dedi.

"İLERİDE İNŞALLAH SÜPER LİG DAHA SONRASINDA AVRUPA HEDEFİM VAR"

Genç bir teknik direktör olarak kendi hedefinin de Avrupa olduğunu belirten Uçar, "Tabii ki her genç teknik direktörün olduğu gibi benim de hedeflerim var. İleride inşallah Süper Lig daha sonrasında Avrupa hedefim var. Ama şu anda Pendik'i şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Bunun için de çok çalışacağız" şeklinde konuştu.

"OYNADIĞIMIZ OYUNLA TARAFTARLARIMIZA KEYİF VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Pendikspor taraftarına ilk yarı boyunca verdikleri destek için teşekkür eden Uçar, "Taraflarımıza ilk yarıdaki destekleri için çok teşekkür ediyorum. Deplasmanda ve iç saha maçlarında bizi hiç yalnız bırakmadılar. Onlar bize destek olmaya devam etsinler. Oynadığımız oyunla onlara keyif vermeye devam edeceğiz" cümlelerine yer verdi.

"PENDİKSPOR'U TEKRARDAN SÜPER LİG'DE GÖREBİLMEK İÇİN BURADAYIZ"

Pendikspor'la ilgili sezon başında kamuoyunda oluşan algıya değinen Uğur Uçar, şunları söyledi:

"Pendikspor yukarıları zorlamayacağı, daha çok düşme potasında olacağıyla ilgili bir algı vardı. Biz önce bu algıları yıktık. Ben zaten sezon başında hem kendime hem teknik ekibime hem de bulunduğumuz takıma güveniyorduk. Sonuçta da oynadığımız oyunla yukarılardayız. Bizim için öncelikle sahadaki oyun çok önemliydi. İnşallah bu oyunu devam ettirebilirsek, tekniğe ve taktiğe bağlı kalabilirsek yukarılarda neden şampiyon olmayalım. Pendikspor'u tekrardan Süper Lig'de görebilmek için buradayız. İnşallah da göreceğiz."