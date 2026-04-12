Uğur Uçar: Süper Lig'e adım atmak için yolumuza devam edeceğiz

Trendyol 1. Lig ekibi Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Uğur Uçar, 35. haftada konuk oldukları ve 1-1 berabere kaldıkları Atko Grup Pendikspor karşılaşmasından önemli dersler çıkardıklarını bildirdi.

Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, organizasyon hafızası yüksek iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini ifade etti.

Pendikspor'un iç hatta savunma zaafları bulunduğunu, hazırlıklarını da bu doğrultuda yaptıklarını aktaran Uçar, "Bu doğrultuda merkezde sayısal üstünlük kurarak, iç hatta yapılacak koşularla rakip savunma dengesini bozmayı planladık. İlk yarıda topun temposunu yükseltemediğimiz için istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ve basit bir top kaybı sonrası geriye düştük. İkinci yarıda yaptığımız hamlelerle oyunun hızını artırdık ve kontrolü tamamen ele aldık. Rakibin 10 kişi kalmasının ardından oyunu tamamen rakip yarı sahaya yıktık ve baskımızın karşılığını bularak skoru eşitledik." ifadelerini kullandı.

Thiam'ı ağrıları nedeniyle sınırlı süre kullandıklarını belirten Uçar, sakatlığı bulunan Serdar Gürler ile kart cezalısı Yusuf Erdoğan'ın da maçta forma giyemediğini hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm bu eksiklere rağmen zorlu deplasmandan önemli dersler çıkararak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Play-off sürecine daha güçlü girebilmek ve Süper Lig'e adım atmak için kafamızı kaldırıp yolumuza devam edeceğiz. Büyük Arca Çorum FK taraftarına, İstanbul deplasmanında bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz."

