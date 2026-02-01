İSTANBUL 8°C / 6°C
1 Şubat 2026 Pazar
  • Spor
  • Uğur Uçar: Süreç istediğimiz gibi gitmiyor
Spor

Uğur Uçar: Süreç istediğimiz gibi gitmiyor

Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

1 Şubat 2026 Pazar 16:04
Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, Özbelsan Sivasspor maçının ardından, "Maç istediğimiz gibi başladı daha sonra Sivasspor formasyon değişikliği gösterdi. Bugün oyundan memnun değilim açıkçası. Biz daha iyi oyunlar oynadık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Pendikspor, deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile 0-0 golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, açıklamalarda bulundu. Uçar, "Maç istediğimiz gibi başladı daha sonra Sivasspor formasyon değişliği gösterdi. Bugün oyundan memnun değilim açıkçası. Biz daha iyi oyunlar oynadık. Bu süreç istediğimiz gibi gitmiyor. Dar bir kadromuz var. Sakat oyuncularımız var. Takım arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Bunu da sezon sonuna kadar kovalayacağız" dedi.

