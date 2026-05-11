İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2026 Salı / 26 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3976
  • EURO
    53,5629
  • ALTIN
    6906.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Uğur Uçar'dan hakem tepkisi! ''Bir şehrin kaderiyle oynuyorlar''
Spor

Uğur Uçar'dan hakem tepkisi! ''Bir şehrin kaderiyle oynuyorlar''

Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında deplasmanda Sipay Bodrum FK'ya 1-0 mağlup olan Arca Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar, değerlendirmelerde bulundu.

AA11 Mayıs 2026 Pazartesi 23:33 - Güncelleme:
Uğur Uçar'dan hakem tepkisi! ''Bir şehrin kaderiyle oynuyorlar''
ABONE OL

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, ilk yarı istedikleri gibi maça başlayamadıklarını belirtti.

İkinci yarıya çok iyi başladıkları ve topa sahip olduklarını ifade eden Uçar, "Oyunu rakip yarı sahaya yıkmaya başladık değişikliklerle beraber. Bugün istediğimiz sonucu alamadık. İlk yarı özelinde istediğimiz gibi bir oyun yoktu. İkinci yarı daha çok topa sahip olan, pozisyonlar yakalamaya çalışan takımdık ama istediğimiz gibi değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.-

Hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini anlatan Uçar, "Rakibin eline çarpıyor, net bir penaltımız var, verilmiyor. Sezon başından beri, biz geldikten sonra da bu devam ediyor. Gol atıyoruz, ofsayt çizgisi çekilmiyor. Yani biraz daha dikkatli, biraz daha dikkatli çünkü bir şehrin kaderiyle oynuyorlar ama önümüzde bir maç daha var, kaybetmedik. En iyi şekilde hazırlanacağız. Turu geçen taraf olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

ÖNERİLEN VİDEO

İçkisini içip hırsızlık yaptı! Rahat tavırları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.