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Spor

Uğur Uçar'dan şampiyonluk mesajı: Hedefimiz play-off ve ötesi

Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, yeni sezon öncesi hem fiziksel hem taktiksel anlamda iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Genç teknik adam, 'Sezon sonuna kadar play-off potasında kalmak ve mümkünse şampiyonluk yaşamak istiyoruz' dedi.

IHA26 Temmuz 2025 Cumartesi 20:01 - Güncelleme:
Uğur Uçar'dan şampiyonluk mesajı: Hedefimiz play-off ve ötesi
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'da Teknik Direktör Uğur Uçar, "Sezon sonuna kadar play-off potasından çıkmamak, mümkünse de güzel bir şampiyonluk yaşamak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdürüyor. Teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, kampın ikinci etabında çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor.

"KAMP YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Lige hazır bir şekilde girmek istediklerini belirten Uğur Uçar, "İkinci kamp dönemimizde yeniden Gerede'ye geldik. Bu süreçte daha çok taktiksel anlamda çalıştık. Tabii sabah saatlerinde fiziksel antrenmanlarımız da oldu. Kamp yoğun bir şekilde devam ediyor. Hem kendi istediklerimizi sahaya yansıtabilmeleri için oyuncuları taktiksel anlamda hazırlıyoruz hem de fiziksel olarak hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor, her şey yolunda. İnşallah lige hazır bir şekilde giriş yapacağız" ifadelerine yer verdi.

"TAKIM İÇERİSİNDE ÇOK İYİ BİR ARKADAŞLIK ORTAMI VAR"

Yeni transferlerin takıma uyum sağladığını dile getiren Uğur Uçar, "Yeni transferler takıma katıldı. Onlar da şu an alışma sürecindeler ama gerçekten takıma kısa sürede uyum sağladılar gibi görünüyor. Takım içerisinde çok iyi bir arkadaşlık ortamı var. Dışarıdan gelen yorumlar da, sahadaki görüntü de bu yönde. İnşallah bu birlik ve beraberliklerini sahaya da yansıtırlar" şeklinde konuştu.

"GÜZEL BİR ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade eden Uçar, "Ligde her zaman bir hedefin içinde oluyorsun. Ya yukarıda ya da aşağıda yer alıyorsun. Bizim hedefimiz yukarılarda olmak. Sezon sonuna kadar play-off potasından çıkmamak, mümkünse de güzel bir şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Yine aynı zorlukta, rekabetçi bir lig bekliyorum. Çünkü şöyle bir gerçek var; ligde iki takım doğrudan çıkıyor. Yedinci sıraya kadar olan takımlar play-off'a kalıyor. Bu da şu anlama geliyor; ligde 12. ya da 13. sıradaki takımla 7. sıradaki takım arasında sadece 3-4 puan fark olabiliyor. Üst üste 3-4 maç kazanırsan yukarılara tırmanıyorsun, kaybedersen düşme hattına giriyorsun. Biz bu sezon düşme korkusu yaşamadan, ligin üst sıralarında yer alarak, play-off'un içinde kalarak ve mümkünse şampiyonluk hedefimizi gerçekleştirerek sezonu tamamlamak istiyoruz" dedi.

  • Uğur Uçar
  • Pendikspor
  • 1. Lig

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