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Spor

Uğurcan ''1 puan aldığımız için mutluyuz''

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır Beşiktaş derbisindeki başarılı performansının ardından açıklamalarda bulundu.

22 Şubat 2020 Cumartesi22:28 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 22:28

Süper Lig'in 23. haftasında derbi maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadelede performansı ile parlayan Uğurcan Çakır maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır, zorlu maç için; "Maçın sonuna kadar iyi mücadele ettik. Buradan 1 puanla ayrıldığımız için çok mutluyuz, buradan 1 puan almak kötü değil. Ben takım arkadaşlarıma yardım etmeye çalışıyorum, her şeyi yapıyorum. Onlar da bugün çok iyi mücadele ettiler. Onların mücadelesi alkışı hak etti. Benim performansım önemli değil, ben kendimi geliştirmeye ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum." dedi.

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